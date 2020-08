il y a 1h

Élevage en Suisse Asticots et infections dans les oreilles, le nouveau quotidien des bêtes

Depuis le marquage auriculaire des chèvres et des moutons imposé par la Confédération en janvier, les éleveurs suisses font état de conséquences désastreuses sur la santé de leurs animaux.

de Daniel Krähenbühl/lhu

1 / 4 Les oreilles des animaux sont parfois en très sale état, après ce marquage obligatoire. FACEBOOK Ce constat a été fait à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, d’une nouvelle directive fédérale. FACEBOOK «Pas de problème avec le marquage auriculaire, mon cul. Réveillez-vous enfin à Berne», peste un éleveur.

Inflammations, infections et même présence d’oeufs de mouche dans les plaies ouvertes… Les conséquences liées au marquage des oreilles des moutons et des chèvres inquiètent les éleveurs suisses. Ce constat a été fait à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, d’une nouvelle directive fédérale. Celle-ci oblige les propriétaires d’espèces ovine et caprine à marquer les oreilles de leurs bêtes à deux reprises, dont une fois par voie électronique. Les éleveurs doivent ensuite enregistrer leurs animaux dans la banque de données sur le trafic des animaux à des fins d'identification et de traçabilité. Ce contrôle doit permettre un suivi efficace des maladie et doit garantir la sécurité des aliments d'origine animale.

«Les animaux souffrent!»

Cependant, les éleveurs suisses ne voient pas d’un bon oeil cette nouvelle mesure. Dans le groupe Facebook alémanique «Buurechind mit Liib und Seel», des membres se plaignent des problèmes de santé rencontrés à la suite du marquage auriculaire: oreilles enflammées, infectées, voire sclérosées. «Tous ont le même problème. L’étiquette est trop courte et écrase l’oreille lorsque l’on appose la marque», explique un éleveur. «Les animaux souffrent! Je ne marque plus les petits à cause de ce problème», confie une autre membre du groupe. Un avis partagé par un troisième propriétaire, qui peste contre l’inaction de la Confédération: «Pas de problème avec le marquage auriculaire, mon cul. Réveillez-vous enfin à Berne.»

Dans le cas de Silvana Rosenberg, éleveuse de moutons en Argovie, environ 100 bêtes sur 300 ont eu des effets secondaires indésirables après le marquage. Et, selon elle, les bêtes d’autres éleveurs ont souffert d’infection sanguines. Dans le pire des cas, elle a dû se résigner à découper l’étiquette de marquage. «Un souci supplémentaire s’est ajouté cet été: ce sont les mouches qui pondent leurs oeufs dans les plaies», regrette l’éleveuse.

Nouveau fabriquant à l’origine du problème

Le problème trouve son origine dans le changement de fabricant des marques auriculaires, explique Silvana Rosenberg. Ces dernières années, les marquages auriculaires étaient produits par le suisse Multiflex. Ce n'est que cette année que la société allemande Allflex a commencé à les produire. «Le crayon de l'étiquette d'oreille est trop court et trop mou, ce qui provoque l'écrasement. De plus, il n’y a pas de trous d’aération, ce qui provoque probablement des démangeaisons». Raison pour laquelle les moutons arrachaient souvent l'étiquette.

Silvana Rosenberg et de nombreux autres éleveurs ont déjà entrepris plusieurs démarches auprès du gouvernement fédéral et du Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants. «Mais on nous a toujours dit qu'il ne s'agissait que de cas isolés, relate l’éleveuse. Les inspecteurs de la protection des animaux ferment eux aussi les yeux sur la souffrance des animaux.» Raison pour laquelle elle a décidé de renoncer à marquer ses bêtes. «Si on veut me coller une amende parce que je refuse de blesser mes animaux, c’est que quelque chose ne va pas», conclut la propriétaire.

Devant l’ancien système de marquage, derrière le nouveau jugé «trop court, trop mou et provoquant l'écrasement de l’oreille» par un certain nombre d’éleveurs, ZVG

«Autant de douleur, ça n’a aucun sens»

Chez l’agriculteur zurichois Ruedi Bucher, qui s’occupe de 16 chèvres, même son de cloche. Ses animaux sont aussi souvent victimes d’inflammation. «Nous avons constaté que les nouvelles marques exercent une pression trop forte et inflamment l’oreille.» Avant, cela ne se produisait que très rarement, ajoute l’éleveur. Aujourd’hui, pratiquement un animal sur deux est concerné. «Dans certains cas, j’ai découpé la marque auriculaire parce que l’oreille s’était infectée ou que les animaux souffraient ensuite de fièvre.» Ruedi Bucher demande à la Confédération de trouver une autre solution. «Ça n'a aucun sens de causer autant de douleur aux animaux», s’attriste l’agriculteur qui élève des chèvres par amour des bêtes.

L’obligation de réétiquetage assouplie

Contacté par «20 Minuten», l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) confirme avoir connaissance des «effets secondaires désagréables» liés au réétiquetage des animaux. «Même si l’OSAV n'a actuellement connaissance que d'une soixantaine de cas sur un total de plus de 10’000 exploitations animales au mois d'août, il prend le problème au sérieux», déclare son porte-parole Jascha Friedli. Une solution serait une étiquette d'oreille avec une épine plus longue. Mais l’importance de l'identification des animaux par des marques auriculaires électroniques prime: «En particulier pour les épidémies très contagieuses, comme la fièvre aphteuse, la traçabilité individuelle des animaux est une précaution de crise indispensable.» Dans une lettre adressée aux vétérinaires cantonaux, l’OSAV a assoupli l'obligation de procéder à un nouveau marquage des animaux.