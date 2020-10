Aston Martin se lance dans la construction de maisons

Voici «Sylvan Rock», la toute première maison conçue par le constructeur de voitures de luxe Aston Martin et destinée à être construite dans la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York. La forme et la couleur de la maison sont censées être un rappel de la pierre naturelle environnante. S3 Architecture, courtesy of Corcoran Country Living. La maison a ceci de spécial que son garage sert de salle d’exposition pour les voitures. S3 Architecture, courtesy of Corcoran Country Living. De l’autre côté du garage se trouve un salon avec une cave à vin. Le design de l’étagère à vin n’est pas non plus un hasard: ses lignes sont censées rappeler le logo d’Aston Martin. S3 Architecture, courtesy of Corcoran Country Living.

En collaboration avec le cabinet d’architecture américain S3 Architecture, le constructeur automobile de luxe Aston Martin a conçu une maison, qui doit être construite dans la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York. Le démarrage des travaux est prévu pour début 2021. La maison sera la toute première jamais conçue par «Aston Martin Automotive Galleries & Lairs».

Mise en scène de la voiture

«Aston Martin Automotive Galleries & Lairs» est un nouveau service d’Aston Martin. Il s’agit d’une collaboration entre le constructeur automobile et des designers et architectes dont le but est de construire des garages et des maisons, dans lesquels les voitures seront particulièrement mises en valeur. Les fans de voitures pourront ainsi exposer leurs modèles préférés.

La première maison du constructeur automobile porte le nom de «Sylvan Rock» et se trouve à environ deux heures de route en dehors de Manhattan. Elle est située sur un terrain de plus de 220’000 m², au milieu d’une forêt dans la vallée de l’Hudson. Le fait que la maison soit destinée à des fans de voitures est une évidence dès l’entrée: celle-ci fait 609 mètres de long et mène directement à la porte d’entrée.

Du bois de cèdre et un côté dramatique

La maison sera recouverte de bois de cèdre noir et le toit sera, lui aussi, noir. Sa forme anguleuse est censée rappeler les formations rocheuses de la nature environnante. «Nous puisons toujours notre inspiration de l’environnement. Nous laissons la nature s’exprimer, puis nous lui apportons une réponse», déclare Christopher Dierig, architecte chez S3 Architecture.

Les voitures sont exposées dans une espèce de galerie entièrement vitrée, au sous-sol. Derrière celle-ci se trouve une cave à vin dont le design n’est pas non plus dû au hasard. Les lignes sont un hommage au logo d’Aston Martin.

Luxe et lien avec la nature

Outre la cave à vin et la salle d’exposition, il y aura également un bureau. Au rez-de-chaussée, on aura une cuisine, une salle à manger et plusieurs salons avec vue sur la nature environnante. Le premier étage abritera la salle de bains, la chambre à coucher et le dressing.

Aston Martin est également à l’origine de l’aménagement intérieur: il est censé y avoir du parquet dans chaque pièce. D’après S3 Architecture, leurs visions et celles du constructeur automobile de luxe sont en parfait accord: «L’architecture et le design étaient tout de suite en harmonie. Des deux côtés, nous accordons une grande importance aux matériaux de luxe, mais aussi au fait d’entretenir une relation étroite avec la nature», déclare Doug Maxwell de S3 Architecture.

Maison dans les arbres et chambres d’hôte

L’immense terrain de Sylvan Rock est également censé accueillir plusieurs maisons d’hôtes, dont au moins une cabane dans les arbres. Mais ce n’est pas tout: la maison disposera de son propre petit étang, d’une serre, ainsi que d’un jardin potager. Son prix n’est, pour l’heure, pas encore connu.