Premier League: Tottenham stoppé par Aston Villa en Angleterre, Chelsea freiné 

Football : Aston Villa stoppe Tottenham en Angleterre, Chelsea stagne

L’année 2023 a bien mal commencé pour Hugo Lloris, coupable sur le premier but d’Aston Villa, vainqueur 2 à 0 sur le terrain de Tottenham, dimanche lors de la 18e journée du Championnat d’Angleterre.

Pour son premier match depuis la finale de la Coupe du monde, le gardien de but et capitaine de l’équipe de France a laissé échapper une frappe lointaine de Douglas Luiz. Olly Watkins a profité de son mauvais contrôle pour récupérer le ballon et trouver en retrait Emiliano Buendia qui a ouvert le score (50e).