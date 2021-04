Coronavirus : AstraZeneca: l’Europe pourrait ne pas renouveler son contrat

La ministre française de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher a déclaré vendredi qu’il était probable que l’Union européenne ne renouvelle pas ses contrats de vaccins avec AstraZenec.

L’utilisation du vaccin d’AstraZeneca est de plus en plus remise en question par certains pays.

«Nous n’avons pas amorcé de discussions avec Johnson & Johnson et avec AstraZeneca pour un nouveau contrat, là ou nous avons d’ores et déjà amorcé des discussions avec Pfizer/BioNTech et Moderna», a-t-elle souligné. «Nous avons un portefeuille vaccinal avec ARN messager qui fonctionne très bien et ont peu d’effets secondaires, nous allons avoir des nouveaux vaccins, si tout va bien, Novavax, Sanofi, qui sont des protéines recombinantes qui ont de très bons résultats et nous avons 50 ans de recul sur ce type de technologie» a-t-elle expliqué.