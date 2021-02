Vaccins : AstraZeneca reconnaît de nouveaux soucis d’approvisionnement

Le fabricant a indiqué qu’il devrait avoir recours à des sites étrangers pour tenir ses promesses de livraison à l’UE au deuxième semestre.

AstraZeneca «travaille à augmenter la productivité dans sa chaîne logistique dans l’UE», et va utiliser «sa capacité mondiale afin d’assurer la livraison de 180 millions de doses à l’UE au second semestre», a déclaré un porte-parole du groupe britannico-suédois. «Environ la moitié du volume attendu doit provenir de la chaîne logistique dans l’UE», et le reste proviendra du réseau international de la firme, a précisé le porte-parole.