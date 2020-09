Coronavirus : AstraZeneca reprend ses tests, contaminations en hausse

Après avoir interrompu ses tests à la suite de l’apparition d’une «maladie potentiellement inexpliquée», AstraZeneca est de retour dans la course au vaccin.

«Début 2021»

Plus de 28’534’330 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 19’016’500 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 193’016 décès pour 6’445’800 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns-Hopkins. Au moins 2’417’878 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 131’210 morts pour 4’315’687 cas, l’Inde avec 77’472 morts (4’659’984 cas), le Mexique avec 70’183 morts (658’299 cas), et le Royaume-Uni avec 41’614 morts (361’677 cas). En France, le cap symbolique des 10’000 nouveaux cas en 24 heures a été franchi samedi, un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays.

Face à des chiffres inquiétants, les pays multiplient les initiatives censées protéger leurs populations. Ainsi la Lettonie a rétabli samedi la quarantaine obligatoire de 14 jours pour les arrivants de l’Estonie voisine à cause d’une recrudescence des contaminations dans ce pays. Riga accepte sans restrictions les arrivants des pays où le seuil de contamination ne dépasse pas 16 cas pour 100’000 habitants, or ce taux était de 21,75 vendredi en Estonie.

En revanche, l’Équateur a confirmé samedi que l’état d’urgence, mis en place pour tenter de freiner l’épidémie, serait levé dimanche à minuit (05 h 00 GMT lundi). Ce pays sud-américain de 17,5 millions d’habitants comptabilise plus de 116’000 cas et 10’864 décès. Le couvre-feu sera levé ainsi que les restrictions à la circulation automobile, mais les bars et discothèques resteront fermés, sauf si les autorités locales autorisent leur ouverture, et les spectacles publics interdits.