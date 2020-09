Royaume-Uni : AstraZeneca reprend ses tests pour un vaccin contre le Covid

Après avoir dû interrompre ses tests à cause d’une «maladie potentiellement inexpliquée», le groupe pharmaceutique a reçu le feu vert pour poursuivre ses recherches.

«Sans danger»

Lors d’une conférence tenue en ligne jeudi, le directeur général du groupe Pascal Soriot avait déclaré qu’une telle pause dans des essais n’était pas anormale, mais qu’elle avait plus de résonance compte tenu de l’intérêt autour de ce vaccin, considéré comme l’un des plus prometteurs au monde . Il a aussi estimé qu’il était encore possible d’obtenir «un vaccin d’ici la fin de l’année» ou «le début de l’année prochaine».

35 candidats

Le vaccin développé par AstraZeneca et l’université britannique d’Oxford est l’un des projets occidentaux les plus avancés, testé sur des dizaines de milliers de volontaires au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud et, depuis le 31 août, aux États-Unis, dans ce qu’on appelle la phase 3 des essais, la dernière, devant vérifier sécurité et efficacité.