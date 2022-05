Pandémie : Astreinte à la règle du zéro Covid, Pékin prend des airs de ville fantôme

Les rues de la capitale chinoise, d’habitude grouillantes de monde, étaient ce lundi quasi désertes, après la mise en place de nouvelles restrictions visant à juguler la vague de Covid.

Après Shanghai, la ville la plus peuplée du pays confinée depuis début avril, Pékin fait depuis une semaine l’objet de restrictions aux déplacements et de nombreux lieux publics (restaurants, cafés, salles de sport, gymnases…) sont fermés. «Je ne me sens pas à l’aise avec si peu de gens autour de moi», affirme une agente d’entretien du nom de Wang, attendant de pouvoir entrer dans le restaurant qui l’emploie. «Je suis chargée de désinfecter, je ne peux pas travailler à domicile.»

Lundi, les autorités ont limité strictement l’accès aux services non essentiels dans le district pékinois de Chaoyang, le plus actif et le plus peuplé de la capitale, où certaines entreprises doivent limiter à 5% leur effectif normal. Résultat: le quartier commercial très animé de Sanlitun, dans l’est de Pékin, est désert lundi matin. La boutique Apple, habituellement très achalandée, a reçu l’ordre de fermer ses portes quelques minutes après l’ouverture.