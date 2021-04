Aménagement - Des astuces pour gagner de la place dans un petit intérieur

1. Créer un rideau de verdure

Les plantes vertes sont belles et assainissent l’air ambiant. Sauf qu’elles prennent de la place. Qu’à cela ne tienne! Avec quelques glisseurs pour le rail à rideaux et de jolies suspensions en macramé, le tour est joué! Nul besoin de faire des trous et on libère de la place au niveau du sol.