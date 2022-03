ASTUCES D’AMENAGEMENT INTERIEUR – Astuces pour avoir une chambre à coucher de rêve

Nous allons vous montrer comment transformer votre chambre à coucher en une véritable oasis et la rendre à la fois fonctionnelle, confortable et de surcroît photogénique.

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs n’hésitent pas à nous ouvrir la porte de leur chambre à coucher. Mais que signifie au juste le hashtag #aestheticbedroom? Toute pièce bien aménagée n’est-elle pas forcément esthétique? En fait le qualificatif d’«esthétique» renvoie à un style bien précis, avec des couleurs chaudes, des boules à facettes, des plantes vertes à foison et des tableaux et graphiques non encadrés sur les murs. Une oasis de confort, en somme.

Comme cette association est très photogénique, Instagram et TikTok regorgent de dizaines d’exemples de ce genre d’oasis du sommeil. Ce qui est génial avec ce style, c’est que comme il n’est pas vraiment défini, il est possible de l’associer à beaucoup de choses tout en gardant un style très personnel. Voici cinq astuces sur la façon d’aménager la chambre à coucher de vos rêves.

Des plantes vertes à foison et du lierre artificiel

Le dénominateur commun à toutes ces pièces est qu’elles contiennent toutes des plantes vertes. Dans de nombreuses chambres à coucher sur Instagram, des lianes de lierre artificiel pendent du plafond, encadrent la porte et la tête de lit, créant ainsi une ambiance d’oasis féerique. Si vous préférez les vraies plantes vertes, rien ne vous empêche de reproduire ce style avec notamment des pothos, des séneçons (plantes à colliers de perles) et des chlorophytums.

L’éclairage change tout

L’une des principales caractéristiques de cette esthétique Instagram est l’éclairage. Mieux vaut renoncer à un plafonnier et le remplacer par plusieurs petites lampes ou lumières pour créer une ambiance chaleureuse. Les lampes coucher de soleil sont particulièrement appréciées. Elles diffusent une lumière d’un orange profond sur les murs, tout aussi jolie sur les photos que dans la réalité.

Vous avez déjà différents types d’éclairage, mais vous souhaitez jouer encore davantage avec la lumière? Très en vogue, les boules à facettes et les cristaux attrape-soleil créeront de jolis reflets. De quoi faire scintiller les murs de votre chambre à coucher.

Il existe également de petites lampes qui projettent des motifs d’eau sur le mur, un peu comme si vous étiez dans une piscine.

Des murs de galerie pour les initiés

Les murs de galerie, c’est-à-dire ceux sur lesquels sont accrochés une série d’œuvres d’art, des impressions, des cartes postales ou autres qui vous sont chères sont tendance depuis un certain temps. Dans les chambres à coucher de rêve, elles sont souvent utilisées sans cadre, ce qui leur donne un air moins austère et fait un peu moins musée et plus atelier, dans lequel vous exposez vos propres œuvres, vos plus beaux souvenirs et vos pièces favorites.

Si vous êtes un peu dépassé(e) par toutes les possibilités qui s’offrent à vous, vous pouvez essayer de définir un thème, notamment animal, végétal, musical, un pays ou un lieu particulier… Il ne doit pas forcément s’agir d’objets bidimensionnels. Sur l’une ou l’autre étagère, vous pouvez aussi disposer vos succulentes préférées, des cristaux ou des bijoux sur votre mur de galerie.

Petite astuce bonus: pour apporter encore davantage de couleur ou des motifs, vous pouvez utiliser du washi-tape pour encadrer vos images et les fixer au mur. C’est non seulement joli, mais également facile à retirer par la suite.

Pas trop de couleurs

Une manière particulièrement efficace pour transformer votre chambre à coucher est de peindre les murs. Mais attention: si vous êtes locataire, vous devez garder à l’esprit qu’il vous faudra remettre les murs dans leur état d’origine quand vous quitterez les lieux. Si vous êtes suffisamment audacieux, vous devriez peindre les murs de votre chambre, de préférence dans des teintes pastel.

Pour éviter que vos pièces ne paraissent chaotiques malgré le mur de galerie, les éléments de décoration et les nombreux luminaires, il est de bon ton de se limiter à quelques couleurs et de suivre ce principe également en ce qui concerne le linge de lit ou dans le choix des accessoires.

Des objets avec une histoire

Même si vous affectionnez un style particulier, il est important de créer un espace qui vous est personnel, en particulier dans votre chambre à coucher. Pour se faire, renoncez aux meubles et accessoires de décoration provenant de la grande distribution au profit de ceux dénichés sur des marchés aux puces et dans les brocantes. C’est également bon pour le portemonnaie et cela permet d’avoir un intérieur qui vous ressemble.

Par ailleurs, ne vous mettez pas la pression. Trouver son style et aménager sa chambre en conséquence prend du temps.