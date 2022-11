Psychologie: Astuces pour vaincre sa phobie de la salle de sport

Qu’on la fréquente pour la première fois ou qu’on y retourne après une longue pause, la salle de sport peut être un lieu intimidant. Il existe même un terme pour décrire le sentiment de nervosité ou de peur que de nombreuses personnes ressentent à l’idée de s’y rendre: l’angoisse de la salle de sport.

«Que vont penser les gens de moi quand je sortirai des vestiaires? Quelle impression est-ce que je vais donner en faisant mes exercices? Et si je m’y prends mal pour réaliser les mouvements et me ridiculise?» C’est le genre de questions qui figurent à la base du film qu’on se fait dans sa tête et qui sont nourries par des doutes, un sentiment d’insécurité et des peurs.

Pas de panique! Il existe plusieurs stratégies pour surmonter ce manque de confiance en soi. En voici sept.

1. Faire appel à un coach personnel et démarrer en douceur

Les salles de sport sérieuses proposent toujours une séance d’initiation au cours de laquelle on a droit à une visite guidée des lieux dans le cadre d’un entretien personnalisé avec les collaborateurs. Pourquoi ne pas en profiter pour réserver les services d’un coach personnel qui vous expliquera en détail tous les mouvements à faire et le fonctionnement des machines?

Lorsqu’on est stressé(e) à l’idée de faire une séance d’entraînement complète, mieux vaut commencer par se fixer de petits objectifs. Sur TikTok, le coach personnel Chris Perry explique que dix minutes sur le vélo elliptique sont déjà un succès.

2. Se faire accompagner

Se faire accompagner à la salle de sport booste la motivation et la confiance en soi. Ensemble, on est plus forts pour surmonter la séance de sport!

3. Fréquenter un cours collectif

Si s’entraîner sur des machines sur lesquelles on est généralement livré à soi-même n’est pas (encore) votre tasse de thé, pourquoi ne pas commencer par s’inscrire à une heure de fitness en groupe durant laquelle on sera épaulé par un coach? Il n’y a pas de quoi stresser: les autres participants n’auront pas le temps de vous regarder, ou si c’est le cas, c’est qu’ils ne font pas assez d’efforts.

4. Choisir des heures creuses

Pour se familiariser avec la salle de sport en toute tranquillité, il est préférable de s’y rendre, par exemple, tôt le matin le week-end. Les salles sont alors généralement moins fréquentées qu’en soirée. Le personnel est également plus disponible pour répondre à d’éventuelles questions.

5. Faire preuve de bienveillance envers soi-même

«Mon legging souligne mes cuisses», «Tout le monde est plus musclé que moi», «Je me sens tellement ridicule à faire cet exercice» sont des petites voix intérieures qui vous sont familières? Il convient d’observer la façon dont on se parle et de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Au lieu de se rabaisser, pourquoi ne pas plutôt se féliciter de faire du bien à son corps et à son esprit en faisant du sport?

6. Les «shy girl workouts» («séances de sport de fille timide»)

Si l’idée d’aller à la salle de sport vous stresse, vous n’êtes pas tout(e) seul(e). Preuve en est le nombre de vues (140’000) récoltées par le hashtag #ShyGirlWorkouts sur TikTok.

Ce terme fait référence à des exercices qui requièrent un équipement minimal et qui peuvent, par conséquent, être effectués dans un coin tranquille de la salle de sport.

7. Accepter son stress

Enfin, il n’y a rien de grave à être un peu nerveux. Il est tout à fait normal d’être un peu stressé lorsque l’on fait de nouvelles expériences. À l’inverse, la personne qui reste toujours dans la même routine et ne sort jamais de sa zone de confort finit par être blasée. Il s’agit donc d’embrasser ce sentiment et d’être fier d’oser quelque chose de nouveau! Il convient d’en prendre conscience, de l’accepter et de faire quelques exercices de relaxation avant d’aller à la salle de sport.

Plus on se prépare en amont de sa visite à la salle de sport, plus on augmente les chances d’en sortir avec un sentiment d’accomplissement et de réussite. De quoi associer la salle de sport à des émotions positives plutôt que négatives.