Euro 2020 : Atalanta ou l’équipe de Suisse, les deux visages de Remo Freuler

Le milieu de terrain de la Nati a totalement manqué son début de tournoi, loin de ses performances avec le club bergamasque.

«Une rare passivité sans le ballon»

Difficile de reprocher au No 8 tous les errements helvètes: peu inspirée en attaque, la «Nati» s’est surtout montrée d’une rare passivité sans le ballon, laissant aux offensives italiennes une liberté étonnante. Mais la déception montre le poids des attentes autour du Glaronais, pièce manquante d’un collectif suisse désormais habitué des phases finales, et qui ambitionne toujours d’atteindre ses premiers quarts de finale.

C’est justement la panoplie qu’offre le «lapin Duracell de l’Atalanta» et ses «13 kilomètres parcourus par match», soulignait en novembre le quotidien «Blick», expliquant pourquoi la «Nati» ne peut plus s’en passer.

25 millions

Freuler et la cité lombarde, c’est la rencontre d’un laborieux à l’éclosion tardive avec une armada de joueurs au passé modeste, métamorphosée par Gian Piero Gasperini en machine à presser et à attaquer. Jamais blessé et capable d’encaisser l’intensité imposée par son entraîneur, le Suisse est devenu l’un des rouages essentiels de l’Atalanta en championnat, avec trois podiums ces trois dernières saisons.

Sous-estimé

«C’est normal que ceux qui marquent, comme Luis Muriel, ou font des mouvements de grande classe, comme Josip Ilicic, prennent davantage la lumière. Nous, on a d’autres tâches: filtrer et donner équilibrer à l’équipe. Mais on se sent importants, nous sommes un peu le coeur de l’Atalanta», estimait-il.