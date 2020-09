Grèce : Athènes accuse des migrants d’avoir «brûlé» le camp de Moria

Alors que l’enquête est toujours en cours pour trouver la cause du sinistre. Le gouvernement grec accuse certains migrants d’avoir voulu faire du chantage en incendiant le camp de Moria.

Enquête en cours

«Pas le choix»

«Il fait très chaud», soupire ce professeur de français. «Il n’y a rien dans le camp, pas de douche, pas de matelas. Il n’y a qu’un seul repas par jour, et on nous distribue un carton avec six bouteilles d’eau», raconte l’Algérien, qui dit côtoyer environ 200 réfugiés originaires d’Afghanistan, de Syrie, d’Irak et de pays africains.