Tensions gréco-turques

Athènes multiplie les efforts diplomatiques

La situation tendue depuis des semaines entre Athènes et Ankara s’est détériorée lundi après le déploiement par Ankara d’un navire de recherche sismique, escorté par des bâtiments militaires, dans le sud-est de la mer Egée, une zone de la Méditerranée disputée et riche en gisements gaziers.

Sommet d’urgence demandé

La découverte ces dernières années de vastes gisements gaziers en Méditerranée orientale a aiguisé l’appétit des pays riverains et renforcé les tensions entre la Turquie et la Grèce, pays voisins et alliés au sein de l’Otan, aux relations régulièrement ponctuées de crises.