Course à pied : Athlètes «écrasés au sol» sur la ligne de départ

«Ça tombait, ça tombait, ça tombait…» L’internationale française Alice Finot a été prise dans une chute massive lors du départ dangereux et chaotique du 10 km de Valence dimanche, où l’Éthiopienne Yalemzerf Yehualaw s’est rapprochée de son propre record du monde.

«Les gens viennent chercher un chrono, il n’y a plus de respect.»

À Valence, ce 10 km réputé très rapide réunissait dimanche un impressionnant plateau de coureurs internationaux en plus de coureurs amateurs de tous niveaux, pour plus de 12’000 participants au total, normalement répartis en «sas» selon leur vitesse.

«L’organisation s’est trompée. Ils ont libéré le sas des amateurs trop tôt, les gens se sont précipités vers la ligne. La sécurité s’est mise devant eux pour laisser de la place aux élites devant, mais au départ, ça a explosé. Il y a eu une vague, ça tombait, ça tombait, ça tombait. La ligne de départ n’était pas assez large, a déploré Finot, qui a pu se relever et terminer la course. Les gens viennent chercher un chrono, il n’y a plus de respect. Chacun pense à son petit chrono après avoir fait son petit entraînement…»