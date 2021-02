Propos sexistes : Athlètes et volontaires critiquent le patron de Tokyo-2020

Les critiques continuent de pleuvoir au Japon après les propos sexistes tenus par le président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, qui s’est excusé jeudi tout en écartant l’idée de démissionner.

Ses excuses n’ont pas calmé la colère de certains. «Je ne veux pas trop en parler car ça risque de m’affecter moralement», a réagi la médaillée olympique de natation Satomi Suzuki après une compétition jeudi, selon des propos rapportés par des médias locaux. «J’ai trouvé (les propos de Yoshiro Mori, NDLR) assez déplorables et ils m’ont mise en colère», a-t-elle ajouté.

Selon des médias nippons, la mairie de Tokyo a également reçu des doléances de la part de volontaires des Jeux, reportés l’an dernier à cause de la pandémie et qui doivent s’ouvrir dans moins de six mois. Entendre ces propos «m’a bien découragé», a confié un volontaire de 54 ans au quotidien Mainichi, disant n’avoir pas été convaincu par les excuses du patron de Tokyo-2020.