Athlétisme: Audrey Werro et Lore Hoffmann qualifiées pour les JO

C’est sur 800m que le combat entre trois Suissesses a électrisé le stade. Si la course est revenue à la Jamaïcaine Natoya Goule-Toppin (1’57’’53), la meilleure Helvète a été la Fribourgeoise Audrey Werro qui a terminé 3e en 1’58’’13, soit le meilleur temps suisse de la saison et la qualification pour les JO de Paris. Un minima de 1’59’’30 aussi réussi par la Valaisanne Lore Hoffmann, classée 5e en 1’58’’73, soit son meilleur temps de la saison. La Seelandaise Rachel Pellaud a, elle, pris la 8e place en 1’59’’40, son meilleur résultat personnel, a seulement dix centièmes d’une qualification.

Les sœurs Kambundji sur trois courses

Les spectateurs du Stade municipal ont aussi eu la chance de voir les sœurs Kambundji se mettre en évidence sur le sprint. C’est d’abord la cadette, Ditaji, qui a disputé la finale B du 100m. Elle y a pris la 5e place, en 11’’64 et c’est l’Italienne Zaynab Dosso qui s’est imposée en 11’’15. La sprinteuse tessinoise Maëva Tahou a, elle, terminé 8e en 12’’47.

L’aînée, Mujinga, a ensuite participé à la finale A du 100m. Après une saison difficile à cause d’une blessure, elle a pris la 7e place, en 11’’37. C’est la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah qui l’a emporté en 10’’92.

Sur 200m, la dernière course de la soirée tessinoise, la Vaudoise Léonie Pointet a terminé 5e en 23’’50 et la Nidwaldienne Julia Niederberger 6e, en 23’’93.

Jason Joseph s’impose

Du côté des hommes, la perf de la soirée est à mettre à l’actif de Jason Joseph. Le Bâlois a remporté la course du 110m haies en 13’’18, à un petit dixième de son record de Suisse réussi à Zurich la semaine dernière. Engagé dans cette épreuve, Simon Ehammer, plus habitué à sauter dans le sable quand il ne participe pas au décathlon, s’est classé 4e en 13’’59.

Dans les autres épreuves, deux Helvètes ont signé un doublé dans la finale B du 400m haies: Dany Brand et Julien Bonvin. Le Zurichois a terminé en 49’’35 et le Valaisan en 49’’66. Trois Suisses se sont affrontés dans la finale B du 100m. Le meilleur d’entre eux, le Zurichois William Reais a terminé 4e (10’’48). Le Vaudois Sylvain Chuard a pris la 6e place (10’’60) et le Tessinois Nathan Oberti la 8e (10’’98). Enfin, le Zurichois Lionel Spitz a pris la 4e place de la finale A du 400m en 46’’00.