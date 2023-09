Athlétisme: Avant de se marier, il gagne le «Beer Mile»

La star norvégienne a certes battu le record du monde du 2000 mètres et celui d'Europe du 3000 mètres récemment, mais c'est sans doute sa performance de cette semaine qui a le plus marqué les esprits. Car le champion olympique du 1500 mètres et double champion du monde du 5000 mètres s'est aligné sur une épreuve pas comme les autres: le «Beer Mile», soit le mile (1609 mètres) de la bière!