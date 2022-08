Les Européens en direct: Athlétisme: Ditaji Kambundji en bronze sur 100m haies

Le titre est revenu à la Polonaise Pia Skrzyszowska (12’’53), l’argent à la Hongroise Luca Kozak (12’’69). En Bavière, les athlètes helvétiques ont remporté trois médailles d’or, cinq d’argent et six de bronze. A elles seules, les sœurs Kambundji en ont gagné trois, une de chaque métal, Mujinga ayant triomphé sur le 200m et terminé deuxième du 100m.