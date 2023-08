Mondiaux d’athlétisme 2023: Kambundji et Frey éliminées en demi-finales aux Mondiaux

Au micro de la RTS, après la course, Kambundji était satisfaite de sa performance: «Avec cette préparation, c’est quand même pas mal d’être si proche de la finale, ça donne confiance. Je suis assez contente de ma performance. Je ne sens plus trop mon pied, un peu le matin quand je me lève. Mais, surtout, le problème sort de ma tête et j’y pense de moins en moins. C’est positif».