Athlétisme: Kennedy remporte le City Event, Moser 4e

"Ces derniers jours ont été très éprouvants sur le plan émotionnel après les Mondiaux. Ici à Zurich, c'est un concours qui me tient à cœur et je remercie les personnes qui sont venues m'encourager", a réagi la Suissesse au micro de la SRF après sa performance.

Record du meeting

Devant, les deux championnes du monde en titre, l’Australienne Nina Kennedy et l’Américaine Katie Moon, ont bataillé avec l’Américaine Sandi Morris pour se partager les trois premières places. Finalement, c’est Kennedy qui s’est imposée avec un saut à 4,91m (record personnel et record du meeting), devant Moon (4,81m) et Morris (4,76m).