Athlétisme: La fête se vit aussi hors du stade

Aux abords de l'enceinte, l’immense fan zone est accessible pour les spectateurs ayant payé leur sésame et attire tous les jours un nombreux public. Ceux qui ne supportent plus la canicule qui frappe la capitale hongroise tentent de suivre les épreuves confortablement installé dans un canapé-pouf à l’ombre.

Panneaux didactiques

Différentes activités permettent aussi d’animer la journée et de faire patienter le public entre la fin de la session matinale et le début des compétitions en soirée. Les plus jeunes mesurent leur temps de réaction sur les starting-blocs d’une mini piste d’athlétisme de 20 m. D’autres s’informent en découvrant les panneaux didactiques qui présentent les différentes disciplines de l’athlétisme.