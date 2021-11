Athlétisme : Athlétisme: la Russie reste suspendue

Pour World Athletics, la Russie a fait des progrès, mais il reste encore beaucoup de travail, tant à la Fédération qu’à l’agence antidopage.

La Rusaf a mis en place depuis mars un «plan de réintégration», élaboré avec l’aide de trois experts indépendants, qui prévoit notamment une reconnaissance des actes répréhensibles passés, la création d’un département antidopage indépendant, le financement d’un plus grand nombre de tests de dépistage, des sanctions envers les régions russes connaissant des problèmes de dopage, un encouragement aux lanceurs d’alerte et une plus grande implication des sportifs dans la gestion de leur discipline.