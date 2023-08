Athlétisme: La Suisse disqualifiée en finale du relais 4x100 aux Mondiaux

Natacha Kouni et Salomé Kora ont raté leur relais.

Le relais suisse féminin du 4x100m a pris la 7e et dernière place de la finale des Mondiaux de Budapest, avec un temps de 43’’24, mais a été disqualifié après la course pour un passage de témoin hors zone.

Natacha Kouni, Salomé Kora, Géraldine Frey et la Vaudoise Mélissa Gutschmidt ont raté leur finale à cause de ce passage de témoin manqué lors du premier relais entre Kouni et Kora, les deux coureuses sortant de la zone de près d’un mètre.