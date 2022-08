Les Européens en direct: Athlétisme: Mujinga Kambundji qualifiée pour la finale du 100 m

Après Esmée Bödner et Zoé Vergé-Dépré, les deux autres paires suisses féminines ont aussi réussi leur entrée dans le tournoi de beach-volley à Munich. Anouk Vergé-Dépré et sa nouvelle coéquipière Menia Bentele ont battu les sœurs ukrainiennes Inna et Iryna Makhno en trois sets, 23-25 21-13 15-11. Tanja Hüberli et Nina Brunner ont pour leur part battu les Allemandes Kira Walkenhorst et Louisa Lippmann en deux manches, 21-19 21-9.