Athlétisme: Simon Ehammer triomphe en finale de la Diamond League!

Magnifique Simon Ehammer! Trois semaines après sa désillusion enregistrée aux Championnats du monde de Budapest – élimination après ses trois premiers essais de la finale –, le prodige de 23 ans a fini sa saison de Diamond League de la plus belle des manières. Revanchard, et en l’absence du champion du monde grec Miltiadis Tentoglou et de son dauphin jamaïcain Wayne Pinnock, l’Appenzellois a remporté le concours du saut en longueur, dimanche à Eugene, en atterrissant à 8,22 m dans le sable américain.