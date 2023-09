Athlétisme: Tadesse Abraham n'est pas ralenti par les années

En franchissant, dimanche, la ligne du marathon de Berlin en 2 h 05’10’’, Tadesse Abraham a non seulement amélioré de 1’28’’ son propre record de Suisse de la distance, mais aussi effacé le célèbre coureur éthiopien Kenenisa Bekele des tabelles. Depuis ce week-end, le Genevois est en effet le marathonien de plus de 40 ans (il en a 41) le plus rapide du monde.

«Tout est toujours possible»

Ça changera peut-être sa renommée internationale, certainement pas sa personnalité, déjà particulièrement détachée de cette performance grandiose. «Le message de ma course, c’est que tout est toujours possible. J’ai une pensée pour les gens de mon âge qui se découragent, qui considèrent que leurs plus belles années se trouvent derrière. Regardez ce qu’il est encore possible de réaliser! Ce qui fait la ­différence, c’est le travail», se félicite le Genevois.