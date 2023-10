Athlétisme: Un marathonien kényan écope de 10 ans de suspension

En 2019, après une course au Brésil.

Athlète méconnu, Ekiru avait surpris les spécialistes de l’épreuve avec un temps exceptionnel au niveau de l’ancien record du monde de son compatriote Denis Kimetto (2h02’57 également, en 2014), amélioré deux fois par Eliud Kipchoge (en 2018 puis en 2022) et finalement battu par Kelvin Kiptum, le 8 octobre, à Chicago (2h00’35).

Ekiru avait été dans un premier temps suspendu provisoirement, le 28 juin 2022, pour usage de l’acétonide de triamcinolone – un glucocorticoïde totalement interdit depuis janvier 2022 - et à la péthidine (narcotique). La confirmation de sa suspension signifie qu’il sera interdit de courir jusqu’en 2032. L’AIU a ajouté que le Kényan était déchu de ses titres, ainsi que ses résultats depuis la course de Milan et tous les prix glanés sont perdus.