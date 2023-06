Athlétisme: Athletissima affichera complet le 30 juin

Dans deux semaines, Athletissima aura une coloration toute helvétique. Pour la première fois, quatorze Suissesses et Suisses participeront à un meeting de Diamond League. Outre les très attendus Mujinga Kambundji (100 m et 4 x 100 m) et Simon Ehammer (longueur), on verra la régionale de l’étape Sarah Atcho (200 m) ou encore Jason Joseph (110 m haies) , ainsi que Jonas Raess. Ce dernier vise sur 5000 m un chrono en 13’05’’. Une marque qui constituerait un record de Suisse et qui effacerait les 13’07’’54 de Markus Ryffel, réalisés lors des JO de 1984 à Los Angeles (médaille d’argent derrière Saïd Aouita).