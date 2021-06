Athlétisme - Athletissima, c’est parti!

Les amateurs d’athlétisme vont bientôt pouvoir renouer pleinement avec leur passion, au plus près des stars. Athletissima sera en effet l’une des premières grandes compétitions sportives en Suisse à se dérouler dans un stade plein, le 26 août à Lausanne.

La billetterie s’ouvrira mardi 15 juin avec plus de 10'000 places disponibles. Les billets seront en vente sur la plateforme habituelle, ticketcorner.ch. La levée d’une grande partie des restrictions sanitaires permettra de remplir le stade de la Pontaise. Il n’y aura que des places assises, numérotées, même dans les virages.

Illustres souvenirs

C’est la quatrième fois d’affilée qu’Athletissima se déroulera après les Jeux. En 2008, juste après Pékin, le meeting lausannois avait vu briller Usain Bolt (19’’63 sur 200 m) et Asafa Powell (9’’72 sur 100 m). En 2012, après les JO de Londres, Yohan Blake avait fusé sur la ligne droite de la Pontaise en 9’’69. Et en 2016, à peine cinq jours après la clôture des JO de Rio, Elaine Thompson (10’’78 sur 100 m) et Sam Kendricks (5,92m à la perche) avaient illuminé le stade.