Athletissima: le programme et ce qu'il ne faut pas rater

Mujinga Kambundji et Ajla Del Ponte réussiront-elles à tirer leur épingle du jeu?

C’est une constellation de stars qui se présentera ce soir au stade de la Pontaise, à Lausanne, pour un meeting Athletissima qui promet de faire des étincelles. 18 champions ou championnes olympiques seront en effet présents (voir galerie ci-dessous). Et comme les athlètes suisses sont en forme et chercheront, eux aussi, à s’illustrer, tout semble réuni pour que cette réunion de Diamond League fasse des étincelles.

Les quatre moments à ne pas rater

19h35: saut à la perche hommes. Avec le recordman du monde suédois Armand Duplantis, on peut s’attendre à tout. S’envolera-t-il dans le ciel lausannois?

21h07: 100 m dames. Les six premières de la finale du 100 m olympique de Tokyo sont présentes! Parmi elles, la recordwoman de Suisse Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji, respectivement 5e et 6e à Tokyo. Cela promet d’aller vite.