Le 200m et le saut à la perche masculins, ainsi que le tour de piste féminin s’annoncent comme les épreuves phare d’Athletissima 2021, le 26 août à Lausanne. Au terme de négociations au sein de la Ligue de diamant, la manifestation de la Pontaise s’est vu attribuer des disciplines qui verront affluer les stars en masse.

Parmi les sujets de satisfaction, la date: le meeting aura lieu 18 jours après la fin des JO de Tokyo. Un intervalle suffisant pour que les athlètes puissent se remettre de leurs émotions et de leur fatigue. La manifestation se tiendra deux semaines avant la grande finale de la Ligue de diamant prévue à Zurich.

Les 14 épreuves estampillées Ligue de diamant d’Athletissima sont, chez les hommes: le 200m,

le 800m, le 3000m, le 110m haies, la perche, le poids et le javelot; et chez les femmes: le 100m,

le 400m, le 1500m, le 400m haies, la hauteur, la longueur et le triple saut. Un relais 4x100m

féminin figurera aussi au programme, hors Ligue de diamant.