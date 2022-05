Nigeria : Atiku Abubakar désigné candidat de l’opposition pour la présidentielle

L’ancien vice-président Atiku Abubakar sera le candidat de l’opposition lors de la prochaine élection présidentielle au Nigeria, prévue en 2023.

Multiples fronts

L’armée nigériane est déployée sur de multiples fronts, notamment dans le nord-est, théâtre d’une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans et dans le nord-ouest où des bandes criminelles pillent, kidnappent et tuent les habitants.

Pour tenter de concilier ce pays extrêmement divisé entre un Nord musulman et un Sud chrétien, et où vivent près de 250 ethnies, une règle tacite prévoit une rotation de la présidence tous les deux mandats entre les candidats du Nord et du Sud. Mais Atiku Abubakar, ancien chef des douanes et vice-président (1999-2007), est originaire du Nord, tout comme le président Buhari.