À la lutte avec un joueur géorgien pour récupérer un ballon au début du deuxième quart-temps, la superstar a vu sa cheville droite tourner sévèrement. Au sol pendant plusieurs secondes, «LBJ» est ensuite revenu au jeu après un temps-mort et a même marqué un panier derrière l’arc avant de quitter le parquet pour de bon. Puis d’envoyer valser une chaise qui a eu le malheur de se retrouver sur son passage.

Déjà privés de leur autre joueur phare, Anthony Davis, depuis de longues semaines, les Lakers ont ensuite eu de la peine à trouver des solutions offensives en début de deuxième mi-temps. Et Atlanta a profité au mieux de cette double aubaine pour s’engouffrer dans la brèche, dans le sillage de l’épatant John Collins (27 points et 16 rebonds) et d’un Danilo Gallinari toujours aussi impeccable (18 points).