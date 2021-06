Basketball : Atlanta égalise, Capela sort sur blessure

Les Hawks sont revenus à 2-2 en finale de la Conférence Est des play-off de NBA. Auteur d’un panier fantastique, le Genevois n’a pas joué les dernières minutes après avoir reçu un coup de coude au visage.

Les Milwaukee Bucks ont annoncé sur Twitter qu’il ne reviendrait pas en jeu à cause d’une «hyper-extension du genou gauche».

A la suite d’un contact impressionnant avec le Genevois Clint Capela dans la raquette, le meilleur joueur de NBA en 2019 et 2020 est tombé au sol, et s’est tenu le genou pendant un certain temps avant de rentrer aux vestiaires en boîtant.