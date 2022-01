Basketball – Atlanta et Capela s’offrent un come-back contre les Lakers

Dimanche, les Atlanta Hawks ont poursuivi leur remontée au classement de la Conférence Est. Clint Capela et ses coéquipiers ont décroché une septième victoire consécutive face aux Los Angeles Lakers, privé de LeBron James, blessé. Pour les 9e de la Conférence Ouest, c’est une troisième défaite de rang.

Après une première partie de match accrochée, les Lakers ont nettement dominé le deuxième quart-temps pour mener de neuf points à la pause. Après un troisième quart à nouveau serré et remporté d’un point par Los Angeles, Russell Westbrook et ses coéquipiers pensaient se diriger vers la victoire, mais c’était compter sans la grande confiance qui règne actuellement du côté d’Atlanta.

De son côté, le Genevois Clint Capela, membre du cinq de base, a été le deuxième joueur le plus utilisé de son équipe et a conclu cette partie avec un total de 15 points, neuf rebonds et trois passes.