Basketball - Atlanta et Capela tombent au Madison Square Garden

Après deux parties, on peut écrire que l’essentiel est acquis pour Atlanta. Au 1er tour des play-off, les Hawks ont récupéré l’avantage du parquet le week-end passé en enlevant le premier acte à l’arraché (107-105) à New York. Ils auraient même pu rentrer en Géorgie avec deux succès dans leurs valises. Mais les Knicks du technicien Tom Thibodeau ne réalisent pas une toute grande saison par hasard.

Vainqueurs 101-92, les Knicks ont encore su limiter l’impact offensif de Clint Capela. Contenu à 9 unités lors du match 1, le Genevois, qui tourne à plus de 15 points de moyenne et 17 dans ses duels avec New York cette saison, en a marqué 4 (2 sur 5 au tir) en 36 minutes, plus gros temps de jeu des siens. «CC» a cependant brillé défensivement avec 5 contres et 12 rebonds, un domaine où son équipe a perdu la bataille: 41 à 54.