E-sport : Atlanta FaZe fait la course en tête, mais le doute subsiste

Simp, ABeZy, Arcitys et Cellium (de g. à dr.) cumulent un total de 154 cartes remportées en 2022.

À moins d’une semaine de la fin de saison, 17 jours avant le 4e et dernier Major de l’année, Atlanta FaZe fait une fois encore figure de grand favori au sein de la Call of Duty League. Avec 280 points au classement général, le champion en titre possède une avance très confortable de 45 points sur ses plus proches concurrents. Toute­fois, une ombre subsiste au tableau: si les Géorgiens ont atteint les finales des trois précédents tournois, ils ne sont toujours pas parvenus à soulever un trophée en 2022, un état de fait qui tranche avec la razzia de 2021.