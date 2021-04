NBA : Atlanta gagne sur le fil, Clint Capela régale

Grâce aux 28 points et 17 rebonds du pivot genevois, les Hawks ont dominé San Antonio 134-129 après prolongations. Brooklyn s’est imposé facilement.

Atlanta, qui menait 32-22 à l’issue du premier quart, a ensuite vu les Spurs revenir, emmenés par DeMar DeRozan et Derrick White, auteur de respectivement 36 et 29 points. San Antonio, qui était encore mené de six longueurs à moins de trois minutes du terme, a pu égaliser à trois secondes de la fin du temps réglementaire. Mais les Hawks n’ont rien lâché et ont finalement réussi à partir du Texas avec la victoire.