Basketball : Atlanta largement battu, Clint Capela critiqué

Le bilan des Hawks et de leur Genevois cette saison en NBA est de nouveau négatif. Ils se sont inclinés (122-101) face à Détroit.

Golden State rebondit

Steve Kerr a répondu en mettant au repos Draymond Green et Klay Thompson et son équipe expérimentale, grâce à 30 points et 9 passes décisives de Jordan Poole, s’est offert le leader et une victoire de prestige.