Basketball – Atlanta passe de la dixième à la huitième place

Kevin Durant a tout fait, mais ses 55 points, dont huit paniers derrière l’arc sur dix tentés (records personnels battus), n’y ont rien changé. Parce que hormis Kyrie Irving, au diapason (31 pts), le reste de l’équipe n’a pas suivi et qu’une fois de plus la défense a péché chez les New-Yorkais, punis par Trae Young (36 pts, 10 passes).

Et voilà les Hawks qui grimpent de deux rangs à la 8e place et Brooklyn qui glisse deux rangs plus bas. Il reste quatre matches aux Nets pour d’inverser les positions, sans quoi ils devront jouer, hors de chez eux, deux matches de barrages pour espérer atteindre les play-off en dernière position. Ce scénario, s’il se concrétisait, les ferait rencontrer au 1er tour Miami, qui a consolidé sa première place, en s’imposant en costaud chez les Bulls (127-109).

Du côté d’Atlanta, le pivot genevois Clint Capela, aligné pendant un peu plus de 30 minutes, a inscrit 9 points (4 sur 6 au tir, 1 sur 4 au lancer franc) et s’est emparé de 12 rebonds (4 offensifs, 8 défensifs).

Joel Embiid prépondérant

Philadelphie, qui a traversé une zone de turbulences avec trois défaites de rangs et déjà des interrogations sur James Harden, s’est rassuré en étrillant Charlotte (144-114), en s’appuyant notamment sur Joel Embiid. Le pivot camerounais, engagé dans le sprint final pour la course au trophée de MVP, avec l’actuel propriétaire Nikola Jokic (Denver) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) qui le fut en 2019 et 2020, a été prépondérant (29 points, 14 rbds, 6 passes).