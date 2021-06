Basketball - Atlanta revient à 2-2 dans sa série contre Philadelphie

Atlanta est revenu à 2-2 dans la demi-finale de la Conférence Est des play-off de NBA contre Philadelphie. Dans la nuit de lundi à mardi, devant les 16’502 spectateurs présents dans leur State Farm Arena, les Hawks ont mis fin à une séquence de deux revers et battu les 76ers 103-100.

Aligné durant 35 minutes, Clint Capela (27 ans) a été crédité de 12 points, d’un contre et de 13 rebonds (le chiffre le plus élevé au sein de l’équipe de l’Etat de Géorgie). « On a senti l’énergie positive de la foule, a déclaré le Genevois après le match. C’était contagieux. Les fans ont vraiment été notre sixième homme. »