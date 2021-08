Tennis - ATP: l’incroyable ascension de Reilly Opelka

WTA: du mouvement dans le Top-10

Du côté de la WTA, le classement publié ce lundi est toujours mené par l’Australienne Ashleigh Barty, devant la Japonaise Naomi Osaka et la Biélorusse Aryna Sabalenka. L’Ukrainienne Elina Svitolina, la Tchèque Karolina Pliskova et la Polonaise Iga Swiatek ont toutes grignoté une place, pour respectivement figurer aux 5e, 6e et 7e rangs. La Canadienne Bianca Andreeescu a reculé de trois rangs et pointe désormais à la 8e place.