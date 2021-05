Tennis - ATP/WTA: les positions restent stables

Novak Djokovic trône toujours en tête du classement mondial AFP

Il n’y a eu aucun changement de position au sein du Top 20 du tennis masculin mondial, qui reste solidement dominé par le Serbe Novak Djokovic, dans le classement ATP publié ce lundi.

Djokovic compte 2153 points d’avance sur son dauphin, l’Espagnol Rafael Nadal, et 2263 sur le 3e mondial, le Russe Daniil Medvedev. Du côté suisse, Roger Federer est toujours 8e (5875 pts) et Stan Wawrinka 21e (2358 pts). Les Genevois Johan Nikles (507e) et Antoine Bellier (517e) ont respectivement perdu cinq et une places.

Belinda Bencic gagne une place

Du côté féminin, rien de nouveau non plus. L’Australienne Ashleigh Barty mène toujours le bal avec 9655 points. Elle devance la Japonaise Naomi Osaka (2e avec 7800 pts) et la Roumaine Simona Halep (3e avec 7050 pts).