Trafic aérien: Attachez vos ceintures, ça va secouer!

Dans l’avion, quand l’eau passe subitement par-dessus le bord du gobelet, que le personnel de cabine se précipite pour s’asseoir et que le signal lumineux indiquant d’attacher sa ceinture apparaît, il est évident que l’avion entre dans une zone de turbulences. Et le nombre de ces dernières ne devrait pas diminuer à l’avenir, au contraire. Car, comme l’a révélé une étude de l’Université britannique de Reading, les turbulences augmentent avec le changement climatique.

L’étude publiée dans la revue spécialisée Geophysical Research Letters a analysé les données relatives aux turbulences en atmosphère claire (TAC), c’est-à-dire les turbulences invisibles, qui se sont produites entre 1979 et 2020. Pour ce faire, l’équipe de chercheurs a eu recours à 21 calculs de turbulences différents et à des évaluations par satellite.

Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les turbulences ont déjà fortement augmenté dans certains endroits du monde au cours des quarante dernières années. C’est notamment le cas au-dessus de l’Atlantique Nord et des États-Unis, deux régions où les lignes aériennes sont les plus fréquentées au monde.

Les turbulences peuvent surgir de nulle part et représenter un danger pour les passagers et l’équipage. PEXELS/NUR ANDI RAVSANJANI GUSMA

Certains points sont particulièrement marqués par des turbulences au-dessus de l’Atlantique Nord, où elles ont augmenté de 55% entre 1979 et 2020, ce qui correspond à une augmentation annuelle de la durée totale de 17,7 à 27,4 heures. Mais on constate également une augmentation considérable des turbulences sur d’autres lignes aériennes très fréquentées au-dessus de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Atlantique Sud.

La faute au changement climatique

Mais qu’est-ce-qui est à l’origine de cette augmentation? L’équipe de chercheurs pointe du doigt le changement climatique. En effet, l’air plus chaud dû aux émissions de CO₂ accentue les vents forts latéraux, qui sont des flux d’air changeants provocant des turbulences plus violentes dans l’air libre de l’Atlantique Nord et dans le monde entier.

Les compagnies aériennes vont devoir réfléchir à la manière de gérer ce problème, comme l’explique à l’Université de Reading Mark Prosser, chercheur doctorant et coauteur de l’étude. «Rien qu’aux États-Unis, l’augmentation de turbulences coûte au secteur entre 150 et 500 millions de dollars par an. Chaque minute supplémentaire passée à faire face aux turbulences augmente l’usure de l’appareil et le risque de blessures pour les passagers et l’équipage», dit-il.

Et son collègue, le professeur Paul Williams, chercheur en atmosphère et coauteur de l’étude, d’ajouter: «Après dix ans de recherches qui ont montré que le changement climatique allait augmenter les turbulences à l’avenir, nous avons désormais la preuve que cette augmentation a d’ores et déjà commencé.» Selon lui, il est d’autant plus important d’investir dans de meilleurs systèmes pour prévoir et reconnaître des turbulences, afin d’éviter que l’air moins clément ne se traduise par des vols agités dans les décennies à venir.