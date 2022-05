Un match de 5e ligue dégénère: Attaque à la bouteille, baston et fracture ouverte au tibia

Une bagarre générale a éclaté, samedi soir, après le match de 5e ligue entre le VfR Kleinhüningen (BS) et le FC Kaiseraugst (AG) au terrain de sport Schorenmatte, à Bâle. La police cantonale de Bâle-Ville et les services sanitaires ont dû intervenir, rapporte un lecteur alémanique. Après le coup de sifflet final, un supporter bâlois aurait fait irruption sur le terrain, aurait enlevé son tee-shirt, aurait pris un joueur de football argovien par-derrière et l’aurait mis à terre. Il l’aurait ensuite frappé plusieurs fois à la tête avec une bouteille de bière. «Le joueur du FC Kaiseraugst a eu de la chance. Il avait une plaie et saignait, mais il n’a pas eu besoin de points de suture», signale un témoin.