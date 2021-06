Canada : Attaque à la voiture-bélier: la mort d’une «famille modèle» musulmane

Originaires du Pakistan, quatre membres d’une famille musulmane ont été tués, fauchés par un homme au volant de sa voiture, seul un garçon de 9 ans a survécu.

«Tous ceux qui connaissaient Salman et le reste de la famille Afzaal savent la famille modèle qu’ils étaient en tant que musulmans, Canadiens et Pakistanais», ont décrit leurs proches, dans un communiqué. (Photo Nicole OSBORNE / AFP)

«Tous ceux qui connaissaient Salman et le reste de la famille Afzaal savent la famille modèle qu’ils étaient en tant que musulmans, Canadiens et Pakistanais», ont décrit leurs proches, dans un communiqué. «Ils étaient toujours là à donner, à participer et répandre la bonté», peut-on lire. «Ils travaillaient extrêmement dur dans leur domaine et excellaient», ont-ils ajouté, décrivant des enfants «studieux à l’école».