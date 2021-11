Israël : Attaque à l’arme à feu à Jérusalem: un mort et trois blessés

Dimanche matin, un homme a ouvert le feu dans la vieille ville. La police israélienne a confirmé le décès de l’assaillant.

Une personne a été tuée et trois blessées dans une attaque à l’arme à feu dimanche dans la Vieille Ville de Jérusalem, ont indiqué les autorités israéliennes, précisant que l’assaillant avait été tué. L’hôpital Hadassah de Jérusalem a indiqué qu’une personne de 30 ans avait succombé à ses blessures, tandis que la police israélienne a confirmé le décès de l’assaillant «neutralisé» par les forces de l’ordre.

Les autorités n’ont pas précisé dans l’immédiat l’identité des victimes et de l’assaillant dans cette rare attaque à l’arme à feu dans la Vieille Ville de Jérusalem, théâtre à l’occasion d’attaques au couteau menée par des assaillants palestiniens contre les forces de sécurité israéliennes.

«Vers 09h00 locales (08h00, heure suisse), un terroriste armé a ouvert le feu dans la Vieille ville de Jérusalem. Deux civils ont été grièvement blessés et deux policiers ont été légèrement blessés», a indiqué la police avant l’annonce du décès de l’un des quatre blessés.

Une journaliste de l’AFP sur place a entendu des salves de coup de feu et des cris. Juste après l’attaque, de nombreux policiers ont été déployés dans la Vieille Ville, où le corps de l’assaillant est longtemps resté inerte au sol.

Attaque au couteau

Des heurts ont ensuite éclaté entre habitants palestiniens et forces israéliennes dans le quartier d’Issawiya, à Jérusalem-Est, d’où était originaire le jeune assaillant. Et les tensions sont restées vives dans le secteur ces derniers jours, selon la police et des témoins.