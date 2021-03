Canada : Attaque à l’arme blanche à Vancouver: le suspect accusé de meurtre

Un homme de 28 ans soupçonné d’être l’auteur de l’attaque à l’arme blanche qui a fait un mort et six blessés samedi à Vancouver, a été formellement accusé de meurtre dimanche, a annoncé la police.

Le suspect s’appelle Yannick B. et ses éventuels liens avec les victimes demeurent à préciser, a indiqué la police dans un communiqué, sans fournir d’indications sur les éventuelles motivations de ces attaques. La police avait annoncé la veille qu’il avait déjà eu maille à partir avec elle par le passé.

L’homme a subi une intervention chirurgicale suite à des blessures qu’il s’est infligées et demeure incarcéré, a-t-on précisé de même source. La femme qui a perdu la vie dans l’attaque, âgée d’une vingtaine d’années, n’a pas été identifiée.

Au hasard

Samedi, en début d’après midi, un quartier tranquille de Vancouver-Nord avait été le théâtre d’une soudaine flambée de violence. Un homme armé d’un couteau avait poignardé plusieurs personnes, au hasard selon certains témoins, à l’intérieur et à proximité de la bibliothèque municipale.

Il avait été rapidement interpellé par les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), après s’être apparemment poignardé à la jambe et écroulé au sol, selon les images d’une vidéo présentée par plusieurs médias. Six personnes avaient subi des blessures à l’arme blanche d’une gravité variable et avaient été transportées à l’hôpital pour des soins d’urgence, ne mettant pas leur vie en jeu, a précisé la police.