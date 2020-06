Ecosse

Attaque sanglante au centre-ville

La police a été déployée en nombre, vendredi, à Glasgow. Six personnes ont été blessées. L’assaillant, lui, a été tué par la police.

La police écossaise a indiqué avoir tiré sur un suspect lors d'une opération, vendredi à Glasgow. «L'individu sur lequel la police a ouvert le feu est mort. Six autres personnes blessées sont à l'hôpital, dont un policier, qui se trouve dans un état critique mais stable», a déclaré sur Twitter un responsable de la police écossaise, Steve Johnson, alors que la BBC et Sky News ont fait état de trois morts. «L'incident est contenu et le public n'est pas en danger», avait-il indiqué un peu plus tôt.